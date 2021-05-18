«Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» 2:0, но умудрился проиграть

Команда Гвардиолы играла в меньшинстве с 10-й минуты

Фото: Getty Images

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» на выезде.

Для команды Гвардиолы все началось хорошо – уже на 2-й минуте отличился Гюндоган. Но на 10-й минуте «горожане» остались в меньшинстве: Канселу был удален за грубый фол.

Тем не менее, в начале второго тайма отличился Фоден, сделав преимущество «Сити» более уверенным. Затем случился камбэк «Брайтона»: с 50-й по 76-ю минуты хозяева забили трижды.

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» таким образом поднялся на 15-е место, «Сити» уже никто не подвинет с 1-го.

АПЛ, 37-й тур

«Брайтон» – «Манчестер Сити» 3:2

Голы: Троссард, 50, Уэбстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Берн, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Альсате (Зекири, 65), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 49), Уэлбек (Троссард, 29).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Гюндоган (Фернандиньо, 56), Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 15), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 77), Марез, Родри.

Предупреждения: Джаханбахш (27), Бернарду Силва (73), Родри (79), Фернандиньо (82), Уэбстер (90), Санчес (90).

Удаление: Жоау Канселу (10).