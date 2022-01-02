Ла Лига отказала «Барселоне» в переносе матча с «Мальоркой»
«Манчестер Сити» получит от «Барселоны» первые деньги за Феррана лишь летом
Стороны договорились об отсрочке
11:50
Фото: BBC
«Барселона» договорились с «Манчестер Сити» об отсрочке выплаты за форварда Феррана Торреса.
Первый транш от каталонцев «горожане» получат лишь этом. «Барса» объяснила «Ман Сити» всю ситуацию с финансовыми проблемами и сумела договориться.
Ожидается, как минимум, четыре транша в каждое трансферное окно, сообщает ESPN.
Ферран обошелся «Барсе» в 55+10 миллионов евро. Он стал первым трансфером каталонцев зимой.
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