«Манчестер Сити» получит от «Барселоны» первые деньги за Феррана лишь летом

Стороны договорились об отсрочке

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«Барселона» договорились с «Манчестер Сити» об отсрочке выплаты за форварда Феррана Торреса.

Первый транш от каталонцев «горожане» получат лишь этом. «Барса» объяснила «Ман Сити» всю ситуацию с финансовыми проблемами и сумела договориться.

Ожидается, как минимум, четыре транша в каждое трансферное окно, сообщает ESPN.

Ферран обошелся «Барсе» в 55+10 миллионов евро. Он стал первым трансфером каталонцев зимой.