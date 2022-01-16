«Манчестер Сити» претендует на Винисиуса и уже отправил официальный запрос в «Реал»

Мадридцы не горят желанием отпускать форварда

Винисиус Жуниор / фото - Getty Images

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации портала El Nacional, в услугах 21-летнего бразильца заинтересован «Манчестер Сити». Более того, «горожане» уже сделали первый официальный запрос в «Реал» по покупке игрока в летнее трансферное окно.

Тренерский штаб «горожан» видит в Винисиусе замену Феррану Торресу, который недавно перебрался в «Барселону».

За мадридский клуб бразилец выступает с 2018 года. В общей сложности он провел за команду 145 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативные передачи.

Напомним, «Реал» нашел альтернативу Холанду в Серии А.