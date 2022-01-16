Очень много денег. Названа сумма, которую «Реал» потратит на Холанда
«Реал» нашел альтернативу Холанду в Серии А
«Сливочные» могут подписать Влаховича
10:43
Фото: chelseablues.ru
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович попал в сферу интересов «Реала», сообщает El Nacional.
По информации источника, «сливочные» рассматривают серба в качестве альтернативы нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду, если норвежца подписать не удастся. Transfermarkt оценивает Влаховича в 70 миллионов евро.
«Королевский клуб» должен будет распрощаться с огромной суммой в случае перехода Холанда.
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