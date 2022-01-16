«Реал» нашел альтернативу Холанду в Серии А

«Сливочные» могут подписать Влаховича

Фото: chelseablues.ru

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович попал в сферу интересов «Реала», сообщает El Nacional.



По информации источника, «сливочные» рассматривают серба в качестве альтернативы нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду, если норвежца подписать не удастся. Transfermarkt оценивает Влаховича в 70 миллионов евро.

«Королевский клуб» должен будет распрощаться с огромной суммой в случае перехода Холанда.