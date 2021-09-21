«Манчестер Сити» рассматривает форварда «Бенфики», как альтернативу Кейну

К англичанину вернуться зимой

Фото: BBC

«Манчестер Сити» не оставил затею подписать форварда.

Клуб вернется к этому вопросу зимой. Приоритетный вариант – подписания Харри Кейна из «Тоттенхэм».

В клубе надеются, что «шпоры» отпустят своего лидера менее, чем за 150 миллионов фунтов. Впрочем, «горожане» уже нашли альтернативу.

Им стал форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес. Уругваец привлек внимание своей игрой Хосепа Гвардиолу, сообщает todofichajes.com.

«Ман Сити» летом хотел подписать Кейна, но «Тоттенхэм» не отпустил игрока.