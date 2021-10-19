«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге», Соболь отыграл весь матч, а Зинченко просидел в запасе
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брюгге» (5:1).
В первом тайме «горожане» открыли счет на 30-й минуте, отличился Канселу. В конце тайма Марез закрепил преимущество «горожан».
Во втором тайме еще по голу забили Уокер, Палмер и снова Марез, который оформил дубль. Гол Ванакена лишь подсластил «Брюгге» разгромное поражение.
В турнирной таблице своей группы у «Манчестер Сити» 6 очков, у «Брюгге» осталось 4.
Лига чемпионов, 3-й тур
«Брюгге» – «Манчестер Сити» 1:5
Голы: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43, пен, 84, Уокер, 53, Палмер, 67
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Соуа (ван дер Бремпт, 56), Ритс (Вормер, 56), Ванакен, Баланта (Мбамба, 68), де Кетеларе (Дост, 79), Ланг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт (Аке, 57), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Родри (Фернандиньо, 71), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64), Марез.
Предупреждения: Мата (24), Лапорт (32), Нсоки (45), Баланта (65).
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