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«Манчестер Сити» сделал выгодное предложение Дибале

Его могут подписать бесплатно
Футбол
13:10
«Манчестер Сити» сделал выгодное предложение Дибале
Фото: Marca

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе форварда «Ювентуса» Пауло Дибале.

«Горожане» намерены заполучить игрока бесплатно. Ему предлагают 10 миллионов фунтов в год, сообщает gazzetta.it.

Его контракт с «Юве» завершается в конце сезона. О новом соглашении стороны пока не договорились.

Интерес к аргентинцу проявляет также другие клубы АПЛ и «Интер», который также рассчитывает заполучить его бесплатно.

На его счету в этом сезоне 17 матчей и семь голов в Серии А.

Андрей Усмонов
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Теги

Пауло Дибала Ювентус Манчестер Сити

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