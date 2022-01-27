Дибала получил травму и был заменен в первом тайме
«Манчестер Сити» сделал выгодное предложение Дибале
Его могут подписать бесплатно
13:10
Фото: Marca
«Манчестер Сити» заинтересован в переходе форварда «Ювентуса» Пауло Дибале.
«Горожане» намерены заполучить игрока бесплатно. Ему предлагают 10 миллионов фунтов в год, сообщает gazzetta.it.
Его контракт с «Юве» завершается в конце сезона. О новом соглашении стороны пока не договорились.
Интерес к аргентинцу проявляет также другие клубы АПЛ и «Интер», который также рассчитывает заполучить его бесплатно.
На его счету в этом сезоне 17 матчей и семь голов в Серии А.
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