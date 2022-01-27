«Манчестер Сити» сделал выгодное предложение Дибале

Его могут подписать бесплатно

Фото: Marca

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе форварда «Ювентуса» Пауло Дибале.

«Горожане» намерены заполучить игрока бесплатно. Ему предлагают 10 миллионов фунтов в год, сообщает gazzetta.it.

Его контракт с «Юве» завершается в конце сезона. О новом соглашении стороны пока не договорились.

Интерес к аргентинцу проявляет также другие клубы АПЛ и «Интер», который также рассчитывает заполучить его бесплатно.

На его счету в этом сезоне 17 матчей и семь голов в Серии А.