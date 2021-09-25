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«Манчестер Сити» составит конкуренцию «Реалу» за Мбаппе

Игрока хотят подписать в январе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
«Манчестер Сити» составит конкуренцию «Реалу» за Мбаппе
Фото: AFP

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе привлек внимание «Манчестер Сити».

«Горожане» составят конкуренцию «Реалу» за игрока, сообщает Daily Mail.

В французе заинтересован не только Хосеп Гвардиола, но и владелец клуба шейх Мансур бен Зайед аль-Найян. Он считает, что его нужно подписать любой ценой.

Мбаппе хотят подписать уже в январе, но «Реал» в приоритете у игрока. Он хочет только в Мадрид.

ПСЖ летом не отпустил Мбаппе.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе

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