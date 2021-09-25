Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
«Манчестер Сити» составит конкуренцию «Реалу» за Мбаппе
Игрока хотят подписать в январе
12:27
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе привлек внимание «Манчестер Сити».
«Горожане» составят конкуренцию «Реалу» за игрока, сообщает Daily Mail.
В французе заинтересован не только Хосеп Гвардиола, но и владелец клуба шейх Мансур бен Зайед аль-Найян. Он считает, что его нужно подписать любой ценой.
Мбаппе хотят подписать уже в январе, но «Реал» в приоритете у игрока. Он хочет только в Мадрид.
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