«Манчестер Сити» составит конкуренцию «Реалу» за Мбаппе

Игрока хотят подписать в январе

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе привлек внимание «Манчестер Сити».

«Горожане» составят конкуренцию «Реалу» за игрока, сообщает Daily Mail.

В французе заинтересован не только Хосеп Гвардиола, но и владелец клуба шейх Мансур бен Зайед аль-Найян. Он считает, что его нужно подписать любой ценой.

Мбаппе хотят подписать уже в январе, но «Реал» в приоритете у игрока. Он хочет только в Мадрид.

ПСЖ летом не отпустил Мбаппе.