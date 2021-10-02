Еще один защитник? «Манчестер Сити» следит за игроком «Вильярреала»
«Манчестер Сити» заинтересовался форвардом «Динамо»
«Горожане» будут следить за Диалло
2 октября 10:10
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Самба Диалло заинтересовал «Манчестер Сити».
18-летний игрок привлек внимание «горожан» своей игрой. Накануне, он оформил дубль в воротах «Баварии», правда, за молодежную команду U-19.
Диалло перешел в «Динамо» этим летом. До этого играл на родине в Сенегале.
Своей игрой в юношеской лиге UEFA сенегалец привлек внимание чемпиона Англии. За первую команду «Динамо» Самба еще не дебютировал.
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