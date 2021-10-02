«Манчестер Сити» заинтересовался форвардом «Динамо»

«Горожане» будут следить за Диалло

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Самба Диалло заинтересовал «Манчестер Сити».

18-летний игрок привлек внимание «горожан» своей игрой. Накануне, он оформил дубль в воротах «Баварии», правда, за молодежную команду U-19.

Диалло перешел в «Динамо» этим летом. До этого играл на родине в Сенегале.

Своей игрой в юношеской лиге UEFA сенегалец привлек внимание чемпиона Англии. За первую команду «Динамо» Самба еще не дебютировал.