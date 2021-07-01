Варан заявил, что Франция сама испортила себе второй тайм
«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана
Защитник вскоре прибудет в Англию
13:50
Фото: AS
Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Клубы близки к подписанию соглашения о трансфере. Мадридской клуб согласился отпустить игрока, контракт которого истекает через год.
Трансфер оценивается в 50 миллионов евро, сообщает ESPN. Также сообщается, что «Реал» уже ищет замену своему игроку.
Варан вскоре прибудет в Англию для подписания контракта. В «Реале» он отыграл восемь лет.
Также на защитника претендовал «Челси».
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