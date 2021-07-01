«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании Варана

Защитник вскоре прибудет в Англию

Фото: AS

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Клубы близки к подписанию соглашения о трансфере. Мадридской клуб согласился отпустить игрока, контракт которого истекает через год.

Трансфер оценивается в 50 миллионов евро, сообщает ESPN. Также сообщается, что «Реал» уже ищет замену своему игроку.

Варан вскоре прибудет в Англию для подписания контракта. В «Реале» он отыграл восемь лет.

Также на защитника претендовал «Челси».