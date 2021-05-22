«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о переходе Санчо

Вингер «Боруссии» может вернуться на родину

Джейдон Санчо / Фото: psgtalk.com

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашение о трансфере вингера «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Daily Express.



«Шмели» намерены выручить за англичанина 90 миллионов евро, хотя на портале Transfermarkt на Санчо выставлен ценник в 100 миллионов евро.

Напомним, что ранее в борьбу за Джейдона включился еще один гранд АПЛ.