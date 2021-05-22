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«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о переходе Санчо
Вингер «Боруссии» может вернуться на родину
13:52
Джейдон Санчо / Фото: psgtalk.com
«Манчестер Юнайтед» достиг соглашение о трансфере вингера «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщает Daily Express.
«Шмели» намерены выручить за англичанина 90 миллионов евро, хотя на портале Transfermarkt на Санчо выставлен ценник в 100 миллионов евро.
Напомним, что ранее в борьбу за Джейдона включился еще один гранд АПЛ.
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