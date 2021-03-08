«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» заинтересованы в услугах Кулибали

Калиду Кулибали / Фото - worldfootballindex

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в летнее межсезонье может перебраться из Серии А в другой чемпионат. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.





В услугах 29-летнего сенегальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», которые уже запросили информацию по игроку у его агента Фали Рамадани.





Наполи намерен получить с трансфера Кулибали, контракт которого рассчитан до лета 2023 года, от 70 до 80 миллионов евро.





В нынешнем сезоне сенегалец сыграл в составе неаполитанцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал восемь предупреждений.



