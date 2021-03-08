После травмы ван Дейка «Ливерпуль» снова нацелился на Кулибали
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» заинтересованы в услугах Кулибали
«Наполи» намерен выручить за своего лидера обороны 70-80 миллионов евро
Калиду Кулибали / Фото - worldfootballindex
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в летнее межсезонье может перебраться из Серии А в другой чемпионат. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
В услугах 29-летнего сенегальца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», которые уже запросили информацию по игроку у его агента Фали Рамадани.
Наполи намерен получить с трансфера Кулибали, контракт которого рассчитан до лета 2023 года, от 70 до 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне сенегалец сыграл в составе неаполитанцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал восемь предупреждений.
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