«Наполи» дома обыграл «Болонью»

Фото: twitter.com/sscnapoli

«Наполи» в матче 26 тура Серии А дома справился с «Болоньей».

Дубль в матче оформил Лоренцо Инсинье, забив в каждом из таймов. Он отличился в начале матча и под конец встречи. Еще один мяч на счету Осимхена.

У «Болоньи» голом престижа отличился Сориано.

«Наполи» идет 6-м в таблице чемпионата Италии.

Серия А. 26-й тур:

«Наполи» – «Болонья» 3:1

Голы: Инсинье, 8, 76, Осимхен, 65 – Сориано, 73

«Наполи»: Оспина — Кулибали, Ррахмани, Гулям (Хюсай, 22), Ди Лоренцо — Демме, Зелиньски (Мариу Руй, 79), Инсинье (Элмаз, 79), Фабиан Руис, Политано — Мертенс (Осимхен, 53).

«Болонья»: Скорупски — Мбайе (Медель, 76), Ларангейра, де Сильвестри, Сумаоро — Сванберг (Виньято, 76), Поли (Домингес, 58), Ольсен (Орсолини, 76) — Сориано — Сансоне (Барроу, 65), Паласио.

Предупреждения: Кулибали, Руй