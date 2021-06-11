«Манчестер Юнайтед» хочет переманить вингера «Баварии»

Англичане не прочь усилить атаку

Кингсли Коман / фото - Eurosport

Боссы «Манчестер Юнайтед» продолжают следить за нападающим мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, сообщает Sport1.

«Дьяволы» еще не делали по игроку конкретных предложений, так как сейчас ведут переговоры по трансферу еще одного игрока из немецкого чемпионата – Джейдона Санчо из дортмундской «Борусии».

Но «шмели» могут заломить непосильную для «маникунианцев» цену, поэтому в Манчестере готовы в любой момент переключиться на Комана. «Бавария» установила цену на француза в 50 миллионов евро, и, если англичане будут готовы выплатить эту сумму, отдадут игрока «дьяволам».

В минувшем сезоне Коман провел за мюнхенский клуб 39 матчей во всех турнирах, где отметился 8 голами и 15 ассистами.

Напомним, «Баварию» может покинуть Левандовски.