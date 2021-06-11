Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова

Поляк уже всего добился в Мюнхене

Роберт Левандовски / фото - Bundesliga

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может сменить клубную прописку этим летом, сообщает AS.

Нападающий считает, что уже достиг всего в мюнхенском клубе, и ему нужен новый вызов. Сообщалось, что поляк мечтает пополнить ряды мадридского «Реала», который охотиться за игроком еще с 2013 года, когда тот в составе «Боруссии» забил «сливочным» четыре мяча в полуфинале Лиги Чемпионов.

Тем не менее, «Бавария» не намерена отпускать своего лучшего бомбардира, а «Реал» больше нацелен на 20-летнего форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, и предпочитает норвежца 32-летнему игроку.

Также, на поляка претендуют ПСЖ, «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Роберт провел за мюнхенцев 40 матчей, в которых забил 48 мячей и еще 9 раз ассистировал партнерам. Левандовски был признанлучшим игроком Бундеслиги, став лучшим бомбардиром чемпионата, и побив «вечный» рекорд Герда Мюллера.

Напомним, Левандовски останется на Евро-2020 без сменщика.