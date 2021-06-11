Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова

Поляк уже всего добился в Мюнхене
Футбол Бундеслига (Германия)
09:40
Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова
Роберт Левандовски / фото - Bundesliga

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может сменить клубную прописку этим летом, сообщает AS.

Нападающий считает, что уже достиг всего в мюнхенском клубе, и ему нужен новый вызов. Сообщалось, что поляк мечтает пополнить ряды мадридского «Реала», который охотиться за игроком еще с 2013 года, когда тот в составе «Боруссии» забил «сливочным» четыре мяча в полуфинале Лиги Чемпионов.

Тем не менее, «Бавария» не намерена отпускать своего лучшего бомбардира, а «Реал» больше нацелен на 20-летнего форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, и предпочитает норвежца 32-летнему игроку.

Также, на поляка претендуют ПСЖ, «Ювентус», «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Роберт провел за мюнхенцев 40 матчей, в которых забил 48 мячей и еще 9 раз ассистировал партнерам. Левандовски был признанлучшим игроком Бундеслиги, став лучшим бомбардиром чемпионата, и побив «вечный» рекорд Герда Мюллера.

Напомним, Левандовски останется на Евро-2020 без сменщика.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Левандовски Бавария Герд Мюллер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Левандовски поедет на Евро без сменщика
Левандовски поедет на Евро без сменщика
Евро Сборные
8 июня 09:30
«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
Футбол Бундеслига (Германия)
4 июня 11:13
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Сауль попал в сферу интересов ПСЖ, «Баварии» и «Челси»
Футбол Примерa (Испания)
3 июня 22:16
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
3 июня 18:11
Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»
Румменигге: «Нагельсманн – его тренер. Это усилит позиции Салихамиджича»
Футбол Бундеслига (Германия)
2 июня 08:21
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Футбол Бундеслига (Германия)
1 июня 16:13

Новости: Футбол

Большой экзамен для Шевченко, встреча заклятых врагов и матч, который достоин финала. Что посмотреть в 1-м туре Евро-2020
Превью Большой экзамен для Шевченко, встреча заклятых врагов и матч, который достоин финала. Что посмотреть в 1-м туре Евро-2020
Евро-2020
10:00
Санта-Барбара по-киевски! Легионера «Динамо» бросила девушка, а потом призналась ему в любви
Санта-Барбара по-киевски! Легионера «Динамо» бросила девушка, а потом призналась ему в любви
Украинская Премьер-лига
09:55
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Вейналдум: «Жду новых вызовов с ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
09:52
Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова
Левандовски может покинуть «Баварию» ради нового вызова
Бундеслига (Германия)
09:40
Президент Франции поставил Бензема в пример иммигрантам
Президент Франции поставил Бензема в пример иммигрантам
ЕВРО-2020
09:30
Манчини: «Италия должна с уважением отнестись к Турции»
Манчини: «Италия должна с уважением отнестись к Турции»
Евро-2020
09:28
Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции
Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции
Премьер-Лига (Англия)
09:16
Защитник «Барселоны» упрекнул руководство клуба за уход Суареса
Защитник «Барселоны» упрекнул руководство клуба за уход Суареса
Примерa (Испания)
09:12
Тренер Турции: «Италия отличная команда, но мы приехали за победой»
Тренер Турции: «Италия отличная команда, но мы приехали за победой»
Евро-2020
08:43
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
11:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00