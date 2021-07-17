МЮ предложил Варану солидный контракт
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
Француз вскоре отправится на медосмотр
12:51
Фото: AS
Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».
28-летний француз вскоре отправится на медосмотр в Англию. «Реал» получит 50 миллионов евро за своего игрока, сообщает El Transistor.
У Варана завершается контракт через год. «Реал» решил заработать за футболиста. Ранее мадридцы требовали 60 миллионов евро.
О контракте француз с МЮ уже договорился.
У защитника также был вариант с «Челси» и ПСЖ.
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