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«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро

Француз вскоре отправится на медосмотр
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:51
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
Фото: AS

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».

28-летний француз вскоре отправится на медосмотр в Англию. «Реал» получит 50 миллионов евро за своего игрока, сообщает El Transistor.

У Варана завершается контракт через год. «Реал» решил заработать за футболиста. Ранее мадридцы требовали 60 миллионов евро.

О контракте француз с МЮ уже договорился.

У защитника также был вариант с «Челси» и ПСЖ.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед

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