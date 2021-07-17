«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро

Француз вскоре отправится на медосмотр

Фото: AS

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».

28-летний француз вскоре отправится на медосмотр в Англию. «Реал» получит 50 миллионов евро за своего игрока, сообщает El Transistor.

У Варана завершается контракт через год. «Реал» решил заработать за футболиста. Ранее мадридцы требовали 60 миллионов евро.

О контракте француз с МЮ уже договорился.

У защитника также был вариант с «Челси» и ПСЖ.