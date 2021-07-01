Легенда сборной Германии: «Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт»
«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо
Трансфер состоится уже в ближайшее время
07:23
Фото: BVB
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Стороны договорились о сумме трансфера. МЮ заплатит 85 миллионов евро. Еще 10 миллионов причитаются «Боруссии» в качестве бонусов, сообщает Bild.
Англичанин подпишет контракт на пять лет. Он будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
В «Боруссию» Санчо перешел из «Манчестер Сити», который также получит процент от перехода игрока в МЮ.
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