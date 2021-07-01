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«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо

Трансфер состоится уже в ближайшее время
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:23
«Манчестер Юнайтед» удалось сбить цену на Санчо
Фото: BVB

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Стороны договорились о сумме трансфера. МЮ заплатит 85 миллионов евро. Еще 10 миллионов причитаются «Боруссии» в качестве бонусов, сообщает Bild.

Англичанин подпишет контракт на пять лет. Он будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В «Боруссию» Санчо перешел из «Манчестер Сити», который также получит процент от перехода игрока в МЮ.

Андрей Усмонов
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Теги

Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед

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