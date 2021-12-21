«Манчестер Юнайтед» в Аргентине нашел замену Кавани – на него претендуют «Реал», «Бавария» и «Ювентус»

Также к Альваресу проявляет интерес и «Шахтер»

Фото: Marca

На лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Хулиана Альвареса началась охота.



Форвард «Ривер Плейт», который в 21 матче аргентинской Профессиональной Лиги забил 18 мячей, стал целью еще одного европейского гранда – «Манчестер Юнайтед» хочет видеть нападающего в своем составе, сообщает Ole. Чтобы заполучить игрока, МЮ нужно предложить условия лучше, чем у «Реала», «Баварии» и «Ювентуса».

Отметим, что ранее предложение «Ривер Плейту» по Альваресу сделал и «Шахтер». Трансферная стоимость 21-летнего аргентинца на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.