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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере Санчо

Хавбеку сборной Англии осталось пройти медосмотр в манкунианском клубе

Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:13
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере Санчо
Джейдо Санчо / Фото - bpositivenow
Вингеру дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдону Санчо осталось пройти медобследование перед своим трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

Санчо прибудет на базу манкунианской команды в Каррингтоне, чтобы окончательно согласовать все условия своего перехода, а позже отправиться в отпуск.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов. Трансфер 21-летнего хавбека обойдется «красным дьяволам» в 85 млн евро. Санчо подпишет контракт с МЮ до 2026-го года.

Ранее стало известно, что МЮ хочет приобрести еще и вингера «Баварии» Кингсли Комана.
Владимир Кириченко
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Теги

Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед

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