Санчо, скорее всего, не выйдет в старте на матч с Данией
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере Санчо
Хавбеку сборной Англии осталось пройти медосмотр в манкунианском клубе
12:13
Джейдо Санчо / Фото - bpositivenowВингеру дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдону Санчо осталось пройти медобследование перед своим трансфером в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.
Санчо прибудет на базу манкунианской команды в Каррингтоне, чтобы окончательно согласовать все условия своего перехода, а позже отправиться в отпуск.
В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов. Трансфер 21-летнего хавбека обойдется «красным дьяволам» в 85 млн евро. Санчо подпишет контракт с МЮ до 2026-го года.
Ранее стало известно, что МЮ хочет приобрести еще и вингера «Баварии» Кингсли Комана.
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