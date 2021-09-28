«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике сборной Англии

Филлипс выступает за «Лидс»

Фото: Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Лидса» Келвине Филлипсе.

МЮ ищет усиление в центр поля. Филлипс, по их мнению, идеально впишется в команду.

Клуб пробовал подписать Деклана Райса из «Вест Хэмом», но ценник на игрока их отпугнул. МЮ надеется, что «Лидс» продаст своего игрока дешевле, сообщает Daily Star.

Филлипс был основным игроком сборной Англии, которая дошла до финала Евро-2020. Вряд ли «Лидс» отпустит его задешево.

В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в АПЛ.