Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Манчини: «Англия заслужила выйти в финал чемпионата Европы. Это будет прекрасный матч»

Наставник сборной Италии – о «золотом» матче Евро-2020

Футбол Евро-2020
07:55
Манчини: «Англия заслужила выйти в финал чемпионата Европы. Это будет прекрасный матч»
Роберто Манчини / Фото - football-espana.net
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал оценку команде Англии, с которой его подопечные встретятся в финале Евро-2020.

Цитирует Манчини официальный сайт football-italia.

«Я считаю, что они заслужили выйти в финал. Это команда, которая оставляет тебе очень мало шансов, крепкая команда. Думаю, это будет прекрасный финал».


Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Следить за поединком в режиме реального времени можно на нашем сайте. Начало – в 22:00. 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберто Манчини Италия – Англия сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Футбол Евро-2020
09:58
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Футбол Евро-2020
08:59
Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Кьеллини: «Сборной Италии приносит радость вместе делать одно дело»
Футбол Евро-2020
9 июля 18:57
Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
История
Англия уже установила мировой рекорд после выхода в финал Евро-2020. На очереди еще один
Футбол Евро-2020
9 июля 18:39
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Кьеллини: «Англия – это не только Кейн»
Футбол Евро-2020
9 июля 11:28
1
Кьеллини: «Мы думали, что Манчини сумасшедший»
Кьеллини: «Мы думали, что Манчини сумасшедший»
Футбол Евро-2020
9 июля 10:32

Новости: Футбол

Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Кейн – о финале Евро-2020: «За такие возможности нужно хвататься обеими руками»
Евро-2020
09:58
Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Украинская Премьер-лига
09:42
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Сборная Украины
09:27
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Евро-2020
09:23
Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Украинские легионеры
09:22
Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Кривцов: «Нужно слушать критику от людей, которые в этом разбираются, а не от тех, кто пишет комментарии»
Украинская Премьер-лига
09:17
Коваленко назвал самые важные голы в своей карьере
Коваленко назвал самые важные голы в своей карьере
Украинские легионеры
09:15
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Стоунз: «Очень хочу, чтобы Стерлинга признали лучшим игроком Евро-2020»
Евро-2020
08:59
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Хавбек «Реала»: «Опыт в АПЛ сделал меня сильнее»
Примерa (Испания)
08:58
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
6
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости