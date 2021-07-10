Кьеллини: «Мы думали, что Манчини сумасшедший»
Манчини: «Англия заслужила выйти в финал чемпионата Европы. Это будет прекрасный матч»
Наставник сборной Италии – о «золотом» матче Евро-2020
Роберто Манчини / Фото - football-espana.netГлавный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал оценку команде Англии, с которой его подопечные встретятся в финале Евро-2020.
Цитирует Манчини официальный сайт football-italia.
«Я считаю, что они заслужили выйти в финал. Это команда, которая оставляет тебе очень мало шансов, крепкая команда. Думаю, это будет прекрасный финал».
Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Следить за поединком в режиме реального времени можно на нашем сайте. Начало – в 22:00.
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