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Манчини: «Испания – топ-команда, Италии будет непросто»

Матч состоится 6 июля
Футбол Серия А (Италия)
19:25
Манчини: «Испания – топ-команда, Италии будет непросто»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Испании в полуфинале Евро-2020.

«Это будет сложная игра. Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.

Италия в финале? Надеюсь, хоть раз вы окажетесь правы. Будет нелегко, нам нужно показать отличное выступление. Испания – топ-команда, будет непросто».

Игра состоится уже 6 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Испания.

Видео трансляция Италия – Испания.

Андрей Усмонов
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Теги

Италия – Испания сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол) Роберто Манчини

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