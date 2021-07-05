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Манчини: «Испания – топ-команда, Италии будет непросто»
Матч состоится 6 июля
19:25
Фото: Marca
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Испании в полуфинале Евро-2020.
«Это будет сложная игра. Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет Испания была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.
Италия в финале? Надеюсь, хоть раз вы окажетесь правы. Будет нелегко, нам нужно показать отличное выступление. Испания – топ-команда, будет непросто».
Игра состоится уже 6 июля в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Испания.
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