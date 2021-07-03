Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней».