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Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»

Тренер – о выходе в полуфинал Евро
Футбол Евро-2020
08:51
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней».

Италия в полуфинале сыграет против Испании.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Италии (футбол) сборная Бельгии (футбол) Роберто Манчини

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