Италия – вторая команда в истории, выигравшая первые пять матчей на Евро-2020
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Тренер – о выходе в полуфинал Евро
Фото: AFP
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал сайту UEFA победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.
«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло.
Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней».
Италия в полуфинале сыграет против Испании.
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