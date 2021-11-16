Манчини: «Италия пройдет стыки и сможет выиграть чемпионат мира»

Роберто Манчини / Фото: Football Italia

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о ничьей против Северной Ирландии (0:0) в отборе на чемпионат мира-2022 и попадание его команды в стыки. Слова специалиста приводит Football Italia.

Сейчас у нас проблемы с голами, несмотря на то, что мы владеем мячом и инициативой. Северная Ирландия защищалась в полном составе, и нам не удается преодолеть оборону таких команд.

Очень жаль, мы давно должны были выиграть группу. Нам лишь нужно вернуться к тому, что было нам характерно до текущего периода. Мы не забили 2 пенальти в решающих матчах, то есть у нас были шансы на победу.

Теперь нам нужно подготовиться к мартовскому матчу и уверенностью сыграть в стыках. Весной мы добьемся права сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир».