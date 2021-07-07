Манчини: «Мало кто верил до начала турнира, что Италия будет в финале»

«Скуадра адзурра» выиграла в полуфинале Евро у Испании

Роберто Манчини / Фото: ВВС

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о выходе своей команды в финал Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании, это отличная команда, а пенальти – лотерея.

Есть игры, в которых необходимо терпеть, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Испания сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий».



Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.

Прогноз на второй полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.