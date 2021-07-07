Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Манчини: «Мало кто верил до начала турнира, что Италия будет в финале»
«Скуадра адзурра» выиграла в полуфинале Евро у Испании
Роберто Манчини / Фото: ВВС
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о выходе своей команды в финал Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании, это отличная команда, а пенальти – лотерея.
Есть игры, в которых необходимо терпеть, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Испания сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий».
Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.
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