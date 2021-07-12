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Манчини: «Мне жаль сборную Англии»

Уважение к сопернику это главное
Футбол Евро-2020
08:59
Манчини: «Мне жаль сборную Англии»
Роберто Манчини / фото - Sportslumo

Сборная Италии в финале Евро-2020 оказалась более удачливой в серии пенальти и одолела сборную Англии

Главный тренер команды-триумфатора Роберто Манчини прокомментировал победу в главном турнире Старого Света. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«То, что все это возможно, в определенные моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!».

Эта победа стала второй для сборной Италии в финалах чемпионатов Европы. Впервые «Скуадра Адзурра» брала этот трофей в 1968 году. Помимо триумфальных Евро, итальянцы также дважды оступались в финале: в 2000 и 2012 годах.

Лучшим игроком финальной встречи был признан защитник Леонардо Бонуччи, сравнявший счет в матче. 

А вот лучшим игроком всего турнира стал голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, вытащивший в серии пенальти два удара.

Напомним, Италия в шаге от мирового рекорда по количеству беспроигрышных матчей подряд. 


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) Роберто Манчини

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