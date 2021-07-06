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Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»

За матчем будут следить местные фанаты
Футбол Евро-2020
21:04
Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»
Роберто Манчини / фото - The Laziali

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал отсутствие фанатов сборных Италии и Испании на полуфинальном матче Евро-2020. Наставника цитирует The Guardian.

«Если честно, думаю, это весьма несправедливо. Да, лучше играть перед большим количеством зрителей, чем маленьким, вот что здорово в футболе и развлечениях в целом.

Но я думаю, что очень несправедливо, что половина стадиона не будет итальянцами, а другая половина – испанцами».

Ранее, Великобритания ограничила въезд в страну иностранцам из-за волны заболеваний новым штаммом коронавируса. И хоть болельщики требовали у правительства смягчить ограничения на время полуфинальных и финальных матчей, которые пройдут в Лондоне, парламент отказал фанатам.

Оба матча полуфинала и сам финал пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли», что определенно дает преимущество сборной Англии, ведь посетить матч смогут только местные болельщики.

Италия сыграет за место в финале Евро-2020 со сборной Испании уже сегодня в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Испания.

Текстовая трансляция матча Италия – Испания.

Павел Харченко
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Теги

Италия – Испания сборная Италии (футбол) Роберто Манчини

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