Манчини: «Несправедливо, что на «Уэмбли» не будет итальянских и испанских болельщиков»

За матчем будут следить местные фанаты

Роберто Манчини / фото - The Laziali

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал отсутствие фанатов сборных Италии и Испании на полуфинальном матче Евро-2020. Наставника цитирует The Guardian.

«Если честно, думаю, это весьма несправедливо. Да, лучше играть перед большим количеством зрителей, чем маленьким, вот что здорово в футболе и развлечениях в целом. Но я думаю, что очень несправедливо, что половина стадиона не будет итальянцами, а другая половина – испанцами».

Ранее, Великобритания ограничила въезд в страну иностранцам из-за волны заболеваний новым штаммом коронавируса. И хоть болельщики требовали у правительства смягчить ограничения на время полуфинальных и финальных матчей, которые пройдут в Лондоне, парламент отказал фанатам.

Оба матча полуфинала и сам финал пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли», что определенно дает преимущество сборной Англии, ведь посетить матч смогут только местные болельщики.

Италия сыграет за место в финале Евро-2020 со сборной Испании уже сегодня в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Испания.

Текстовая трансляция матча Италия – Испания.