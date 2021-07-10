Манчини: «Нужно сделать последнее усилие»

Команда в шаге от заветного трофея

Роберто Манчини / фото - Goal

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от финального матча Евро-2020, где его подопечные сразятся со сборной Англии:

«Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие. Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой».

Итальянцам категорически нельзя проигрывать, ведь относительно недавно они уже уступали в финале чемпионата Европы. Тогда «Скуадра Адзурра» проиграла сборной Испании в киевском финале Евро-2020 с разгромным счетом 4:0.

Бывший тренер сборной Италии Антонио Конте считает, что Италия полностью заслужила играть в этом финале, потому что команда была сильнее каждого соперника, с которым играла.

Судьба титула чемпиона Европы решиться уже завтра в 22:00 на стадионе «Уэмбли».

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.