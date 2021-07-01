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Манчини – о матче с Бельгией: «Это просто игра, в конце концов»

Тренер со спокойной душой подходит к матчу
Футбол Евро-2020
1 июля 22:25
Манчини – о матче с Бельгией: «Это просто игра, в конце концов»
Роберто Манчини / фото - Transfermarkt

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, чего он ожидает в матче с бельгийцами в рамках 1/4 финала Евро-2020. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соперничаем, так как имеем представление о том, насколько она сильна. Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире. Сборная Бельгии — безусловно, нынче одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, так как любая игра сложна на этой стадии турнира. Нам необходимо готовиться к одному конкретному матчу, каждый раз надеясь на то, что за ним у нас будет следующий. Знаем, что нам противостоит сильная команда, но также осознаем свои сильные стороны и умения.

Полагаю, хорошее настроение — ключ в любой работе, а для нас — даже в большей мере, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьем больше соперника, то даже лучше.

Нам нужно отслеживать, как будет развиваться игра, и сможем изменить по ходу встречи, если что-то пойдет не так, как мы запланировали. Уверен, получится красивый матч, в котором команда, допустившая на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет, так как, думаю, это действительно будет встреча равных соперников».

На пути к четвертьфиналу итальянцы не без труда выбили Австрию, одержав победу лишь в дополнительных таймах. Бельгийцы же вымучили победу над сборной Португалии, нанеся лишь один удар в створ, который и оказался результативным.

Теперь команды сойдутся между собой уже завтра, в 22:00 на «Альянц-арене» в Мюнхене. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Тренер бельгийцев Роберто Мартинес опасается соперника и считает, что Италия будет гнать в атаку с первых минут.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Роберто Манчини сборная Бельгии (футбол)

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