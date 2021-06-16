Манчини: «Сборная Италии – одна из сильнейших на Евро»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал официальному сайту UEFA об ожиданиях от предстоящего матча со Швейцарией:
«Напряжение есть всегда, но так и должно быть. Это важный матч. Мы глубоко уважаем команду, с которой предстоит играть. Швейцария традиционно доставляет Италии проблемы. Они много лет занимают место в первой десятке рейтинга ФИФА, у них классные игроки и очень опытный тренер. Их надо уважать.
Мы можем поменять нескольких игроков, но команда останется той же. Мы уже видели, что наш стиль не меняется в зависимости от подбора футболистов на поле. У нас 26 человек, и все они могут играть на этом уровне.
Мы много раз говорили, что секрет хорошего выступления на турнире – это скромность и трезвая оценка собственных сил. Уверен, эта команда сохранит такой настрой до конца. При должном уровне собранности это поможет нам в каждой игре.
Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии – одна из сильнейших команд на турнире. Первый тайм против Турции нам было тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все случится само собой.
Вератти лучше с каждым днем. В среду посмотрим, будет ли он в запасе на матч против Швейцарии, но мы оцениваем его состояние оптимистично».
Свой первый матч на Евро-2020 итальянцы завершили разгромом сборной Турции. Уже сегодня им предстоит провести второй поединок на групповом этапе, в котором аппенинцы могут обеспечить себе место в плей-офф турнира.
Видео трансляция матча Италия – Швейцария. Начало – в 22:00.
Текстовая трансляция матча Италия – Швейцария.
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