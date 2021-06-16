Манчини: «Сборная Италии – одна из сильнейших на Евро»

Роберто Манчини / фото - Revolution Watch

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал официальному сайту UEFA об ожиданиях от предстоящего матча со Швейцарией:

Мы можем поменять нескольких игроков, но команда останется той же. Мы уже видели, что наш стиль не меняется в зависимости от подбора футболистов на поле. У нас 26 человек, и все они могут играть на этом уровне.

Мы много раз говорили, что секрет хорошего выступления на турнире – это скромность и трезвая оценка собственных сил. Уверен, эта команда сохранит такой настрой до конца. При должном уровне собранности это поможет нам в каждой игре.

Я по-прежнему уверен в том, что сборная Италии – одна из сильнейших команд на турнире. Первый тайм против Турции нам было тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все случится само собой.

Вератти лучше с каждым днем. В среду посмотрим, будет ли он в запасе на матч против Швейцарии, но мы оцениваем его состояние оптимистично».