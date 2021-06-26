Снейдер: «У меня новый фаворит Евро – Италия. Франция пока не убеждает»
Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины
В 1/8 финала Евро-2020 сразятся Италия и Австрия
21:12
Франческо Ачерби / Фото - FIGC
В 1/8 финала Евро-2020 Италия сыграет с Австрией на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Главные тренеры команд Роберто Манчини и Франко Фода определились с составами на игру. Наставник «скуадры адзурры» сделал ставку на Франческо Ачерби в центре обороны.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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