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Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины

В 1/8 финала Евро-2020 сразятся Италия и Австрия
Футбол Серия А (Италия)
21:12
Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины
Франческо Ачерби / Фото - FIGC

В 1/8 финала Евро-2020 Италия сыграет с Австрией на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Главные тренеры команд Роберто Манчини и Франко Фода определились с составами на игру. Наставник «скуадры адзурры» сделал ставку на Франческо Ачерби в центре обороны.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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Теги

Италия – Австрия сборная Австрии (футбол) сборная Италии (футбол)

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