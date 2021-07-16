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Марез: «В мире нет клуба лучше, чем «Манчестер Сити»

Вингер хочет остаться в команде Гвардиолы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:20
Марез: «В мире нет клуба лучше, чем «Манчестер Сити»
Рияд Марез / Фото: ВВС

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез сообщил, что не намерен покидать свою команду. Его слова приводит Goal.

«Что, если я захочу чего-то лучшего, чем «Манчестер Сити»? Не вижу клуба лучше этого. Попробовать другой чемпионат? Нет. Я очень люблю Англию, а футбол здесь прекрасен. Я не хочу уезжать. У меня есть ещё цели, которые предстоит выполнить здесь.

Очень лестно, что Гвардиола хочет видеть меня у себя в команде. Конечно, процесс адаптации давался нелегко, но на сегодня наши отношения с Хосепом прекрасны.

Расизм в футболе? Я считаю, что власти должны принять ещё больше мер и санкций. Они должны быть более радикальными, чтобы эти люди перестали делать подобные вещи. В противном случае всё это будет продолжаться. Конечно, всегда найдутся два или три идиота, которые несмотря ни на что будут что-то выкрикивать»


Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Мареза.

Петр Приходько
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Рияд Марез Манчестер Сити

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