Марез: «В мире нет клуба лучше, чем «Манчестер Сити»

Рияд Марез / Фото: ВВС

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез сообщил, что не намерен покидать свою команду. Его слова приводит Goal.

Очень лестно, что Гвардиола хочет видеть меня у себя в команде. Конечно, процесс адаптации давался нелегко, но на сегодня наши отношения с Хосепом прекрасны.

Расизм в футболе? Я считаю, что власти должны принять ещё больше мер и санкций. Они должны быть более радикальными, чтобы эти люди перестали делать подобные вещи. В противном случае всё это будет продолжаться. Конечно, всегда найдутся два или три идиота, которые несмотря ни на что будут что-то выкрикивать»