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Марез: «В мире нет клуба лучше, чем «Манчестер Сити»
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09:20
Рияд Марез / Фото: ВВС
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез сообщил, что не намерен покидать свою команду. Его слова приводит Goal.
«Что, если я захочу чего-то лучшего, чем «Манчестер Сити»? Не вижу клуба лучше этого. Попробовать другой чемпионат? Нет. Я очень люблю Англию, а футбол здесь прекрасен. Я не хочу уезжать. У меня есть ещё цели, которые предстоит выполнить здесь.
Очень лестно, что Гвардиола хочет видеть меня у себя в команде. Конечно, процесс адаптации давался нелегко, но на сегодня наши отношения с Хосепом прекрасны.
Расизм в футболе? Я считаю, что власти должны принять ещё больше мер и санкций. Они должны быть более радикальными, чтобы эти люди перестали делать подобные вещи. В противном случае всё это будет продолжаться. Конечно, всегда найдутся два или три идиота, которые несмотря ни на что будут что-то выкрикивать»
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Мареза.
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