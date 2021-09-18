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«Мариуполь» нашел лишь пять игроков на замену. Бондаренко и Сикан выйдут в старте «Шахтера»
Известны составы на матч восьмого тура УПЛ
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер
В восьмом туре украинской Премьер-лиги «Мариуполь» примет «Шахтер» на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Номинальные хозяева смогли найти лишь пять игроков на замену из-за контрактных обязательств арендованных у «горняков» футболистов. В старте «оранжево-черных» нашлось место для Артема Бондаренко и Даниила Сикана.
Напомним, целый ряд игроков «Шахтера» матч пропустит.
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