«Мариуполь» расстался с защитником

Сагуткин был на контракте у азовцев

Фото: ФК Мариуполь

Защитник Данила Сагуткин покинул «Мариуполь».

Стороны прекратили сотрудничество, сообщает сайт клуба. За команду он выступал 1,5 года.

Изначально, это была аренда из «Шахтера», однако в прошлом году он подписал полноценный контракт. Он был рассчитан до 2023-го года.

В прошлом сезоне на его счету девять матчей и один гол.

Также в «Шахтер» из аренды вернутся минимум четыре игрока «Мариуполя».