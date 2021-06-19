Около 80 фигуристов выступили на арене в Мариуполе
«Мариуполь» расстался с защитником
Сагуткин был на контракте у азовцев
Фото: ФК Мариуполь
Защитник Данила Сагуткин покинул «Мариуполь».
Стороны прекратили сотрудничество, сообщает сайт клуба. За команду он выступал 1,5 года.
Изначально, это была аренда из «Шахтера», однако в прошлом году он подписал полноценный контракт. Он был рассчитан до 2023-го года.
В прошлом сезоне на его счету девять матчей и один гол.
Также в «Шахтер» из аренды вернутся минимум четыре игрока «Мариуполя».
Комментарии 0