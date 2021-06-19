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«Мариуполь» расстался с защитником

Сагуткин был на контракте у азовцев
Футбол Украинская Премьер-лига
22:53
«Мариуполь» расстался с защитником
Фото: ФК Мариуполь

Защитник Данила Сагуткин покинул «Мариуполь».

Стороны прекратили сотрудничество, сообщает сайт клуба. За команду он выступал 1,5 года.

Изначально, это была аренда из «Шахтера», однако в прошлом году он подписал полноценный контракт. Он был рассчитан до 2023-го года.

В прошлом сезоне на его счету девять матчей и один гол.

Также в «Шахтер» из аренды вернутся минимум четыре игрока «Мариуполя».

Андрей Усмонов
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