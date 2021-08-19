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Маркевич: «Девять легионеров в составе «Шахтера»? Пусть украинцы доказывают, что достойны играть с первых минут»

Тренер – о конкуренции в командах
Футбол Украинская Премьер-лига
12:30
Маркевич: «Девять легионеров в составе «Шахтера»? Пусть украинцы доказывают, что достойны играть с первых минут»
Фото: УАФ

Бывший тренер Мирон Маркевич рассказал, как относится к тому, что в игре с «Монако» в старте «Шахтера» вышло лишь два украинца.

«Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? С пониманием.

Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас.

А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все по-справедливому».

«Шахтер» обыграл «Монако» (1:0).

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Монако Шахтер Донецк Мирон Маркевич

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