Маркевич: «Девять легионеров в составе «Шахтера»? Пусть украинцы доказывают, что достойны играть с первых минут»

Тренер – о конкуренции в командах

Фото: УАФ

Бывший тренер Мирон Маркевич рассказал, как относится к тому, что в игре с «Монако» в старте «Шахтера» вышло лишь два украинца.

«Как я отношусь к тому, что в стартовом составе «Шахтера» было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все по-справедливому».

«Шахтер» обыграл «Монако» (1:0).