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Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»

Украинец дал прогноз на финал чемпионата Европы
Футбол Евро-2020
14:10
Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»
Мирон Маркевич / фото - УАФ

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о финале Евро-2020, в котором 11 июля в 22:00 сыграет Англия против Италии. Украинец считает фаворитом гостей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Если откровенно, то я еще до начала чемпионата именно Италию считал главным претендентом на победу и поэтому рад, что в своих ожиданиях не ошибся.

Главному тренеру Роберто Манчини, прежде всего, удалось создать прекрасную атмосферу, мотивация у его подопечных – зашкаливает.

Давно я не видел в действии итальянцев такой нацеленности на поиск самых коротких путей к воротам визави, они напрочь отказались от перепасовок в средней зоне, чтобы соперник не успевал перегруппировать свои силы.

Впрочем, и у англичан есть свои козыри – остроатакующие нападающие, поддержка родных стен. Фанаты изголодались по большим победам.

Однако мой фаворит – Италия, благодаря более ровному составу, более высокой интенсивности. Думаю, что преимущество в счете одной из сборных, будет минимальным, а максимальное количество забитых мячей – три.

Поскольку соперники скрупулезно изучили друг друга, то не исключен вариант, что все может решиться в овертайме».

Гарет Саутгейт ранее поделился мыслями о том, что в Лондоне будет больше британских болельщиков.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.

Источник: meta-ratings.com.ua Антон Кривенко
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Мирон Маркевич

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