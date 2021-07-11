Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о финале Евро-2020, в котором 11 июля в 22:00 сыграет Англия против Италии. Украинец считает фаворитом гостей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Если откровенно, то я еще до начала чемпионата именно Италию считал главным претендентом на победу и поэтому рад, что в своих ожиданиях не ошибся.
Главному тренеру Роберто Манчини, прежде всего, удалось создать прекрасную атмосферу, мотивация у его подопечных – зашкаливает.
Давно я не видел в действии итальянцев такой нацеленности на поиск самых коротких путей к воротам визави, они напрочь отказались от перепасовок в средней зоне, чтобы соперник не успевал перегруппировать свои силы.
Впрочем, и у англичан есть свои козыри – остроатакующие нападающие, поддержка родных стен. Фанаты изголодались по большим победам.
Однако мой фаворит – Италия, благодаря более ровному составу, более высокой интенсивности. Думаю, что преимущество в счете одной из сборных, будет минимальным, а максимальное количество забитых мячей – три.
Поскольку соперники скрупулезно изучили друг друга, то не исключен вариант, что все может решиться в овертайме».
Гарет Саутгейт ранее поделился мыслями о том, что в Лондоне будет больше британских болельщиков.
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