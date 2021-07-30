Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»

«Ворскла» потерпела обидное поражение

Мирон Маркевич / фото - FootBoom

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал вылет полтавской «Ворсклы» из квалификационного этапа Лиги Конференций.

По сути, полтавчане вылетели из-за двух голов – на 96-й и 93-й минутах. Неужели нельзя было засушить игру при победном счете в двух матчах?

«Не знаю, это не ко мне вопрос. Я же не нахожусь в команде, не знаю, что там и как. Но я знаю, что ушел Кулач, а на его место руководству надо было искать игрока. Покупать, платить деньги. А так... Что, большая разница между финской командой и «Ворсклой»? Я разницы не вижу».

Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...

«У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между «КуПС» и «Ворсклой» и нашими остальными командами? Есть «Заря», у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. «Шахтер» еще где-то цепляется за очки, иногда «Динамо». Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного».

А как вам судейство?

«Пенальти в ворота «КуПС» был чистый. Не давать такие пенальти».

«Ворскла» первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только «Динамо». Выйдут ли в группу «Шахтер», «Заря» и «Колос»?

«Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на «Шахтер» и «Динамо». Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. «Шахтеру» с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить».

Полтавчане проиграли уже в компенсированное время матча, пропустив лишь на 111-й минуте.

Напомним, наставник «Ворсклы» рассказал о реакции раздевалки на обидный вылет.