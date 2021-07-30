Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 2
Завтра 7
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 2*:1 Окончен
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Металлист-1925 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 0:0 1-й тайм
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»

«Ворскла» потерпела обидное поражение
Футбол Украинская Премьер-лига
20:33
Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»
Мирон Маркевич / фото - FootBoom

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал вылет полтавской «Ворсклы» из квалификационного этапа Лиги Конференций.

По сути, полтавчане вылетели из-за двух голов – на 96-й и 93-й минутах. Неужели нельзя было засушить игру при победном счете в двух матчах?

«Не знаю, это не ко мне вопрос. Я же не нахожусь в команде, не знаю, что там и как. Но я знаю, что ушел Кулач, а на его место руководству надо было искать игрока. Покупать, платить деньги. А так... Что, большая разница между финской командой и «Ворсклой»? Я разницы не вижу».

Все думали, что полтавский клуб не испытает проблем...

«У нас уже давно проблемы. Такое впечатление, что вы не в Украине живете. Надо вкладывать деньги в футбол, чтобы он был, чтобы были квалифицированные футболисты. Какая разница между «КуПС» и «Ворсклой» и нашими остальными командами? 

Есть «Заря», у которой хороший тренер, но каждый год меняется состав. Как они могут играть в таким условиях? Они из группы 5 лет не могут выйти. Надо предъявлять претензии к руководству всех клубов. «Шахтер» еще где-то цепляется за очки, иногда «Динамо». Но если дальше так пойдет, то мы скоро не будем обыгрывать и клубы из Косово. Здесь нет ничего удивительного».

А как вам судейство?

«Пенальти в ворота «КуПС» был чистый. Не давать такие пенальти».

«Ворскла» первой среди украинских клубов покинула еврокубки. В групповом раунде пока точно сыграет только «Динамо». Выйдут ли в группу «Шахтер», «Заря» и «Колос»?

«Посмотрим, трудно сказать. Надеемся на «Шахтер» и «Динамо». Не знаю, какая там группа попадется киевлянам. «Шахтеру» с такими покупками и с футболистами такого уровня тоже надо выходить».

Полтавчане проиграли уже в компенсированное время матча, пропустив лишь на 111-й минуте.

Напомним, наставник «Ворсклы» рассказал о реакции раздевалки на обидный вылет.

Источник: Трибуна Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла КуПС (футбол) Мирон Маркевич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Красноперов: «Не думаю, что один матч повлияет на решение о будущем Максимова в «Ворскле»
Футбол Лига конференций UEFA
13:02
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Защитник «Ворсклы»: «Не знаю, что случилось на последних секундах с «КуПСом»
Футбол Лига конференций UEFA
12:21
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Тренер «КуПСа»: «Гол перед экстратаймами с «Ворсклой» придал нам энергии»
Футбол Лига конференций UEFA
11:41
Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»
Экс-хавбек «Ворсклы»: «90 минут не давали практически ничего создать «КуПСу», но допустили нелепость»
Футбол Лига конференций UEFA
10:38
Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»
Тренер «Ворсклы»: «В раздевалке тишина. Все расстроены»
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 22:42
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках
«Ворскла» – первый украинский клуб, проигравший финской команде в еврокубках
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 22:18

Новости: Футбол

Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»
Бойко: «В этом году выиграть титул будет сложнее»
Украинская Премьер-лига
21:39
Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
В Европе
21:22
Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»
Точечные замены от Де Дзерби помогли «Шахтеру» разгромить «Львов»
Украинская Премьер-лига
20:57
Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»
Маркевич: «Если так дальше пойдет, то мы не будем обыгрывать и клубы из Косово»
Украинская Премьер-лига
20:33
Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити»
Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити»
Украинские легионеры
20:25
Рамирес рассказал, что затрудняло его переход в «Динамо»
Рамирес рассказал, что затрудняло его переход в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:58
Вербич назвал главную звезду «Динамо»
Вербич назвал главную звезду «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:44
«Арсенал» объявил о трансфере защитника сборной Англии
«Арсенал» объявил о трансфере защитника сборной Англии
Украинская Премьер-лига
19:29
УПЛ. «Львов» – «Шахтер». Видео трансляция
УПЛ. «Львов» – «Шахтер». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
18:57
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
1
Все новости