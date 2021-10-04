Маркевич: «Луческу решил сыграть от обороны. Ничья с «Шахтером» их устраивала»

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Бывший тренер Мирон Маркевич поделился мнением о ничьей «Динамо» с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

Вот почему перед матчем в интервью я и сказал, что все закончится нулевой ничьей. Так и получилось.

Я не могу утверждать, что остался разочарован игрой. Каждая из команд стремилась выполнить тренерскую установку, лучше это удалось динамовцам. Хотя на победу «Динамо» и «Шахтер» точно не наиграли.

Не понравилось лишь то, что не безгрешны были сборники Украины в составе обеих команд, допускавшие много технического брака. Им нужно оперативно поработать над ошибками, поскольку очередные наши соперники в отборочном цикле чемпионата мира могут их наказать за такие промахи».