Маркевич: «Меня не интересует работа в сборной»

Специалист опроверг свое возможное вхождение в тренерский штаб национальной команды

Остап Маркевич / Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич опроверг в эфире телеканала «Футбол» информацию о том, что мог войти в штаб отца, Мирона Маркевича, в случае его прихода в сборную Украины.

Это откровенная дезинформация. Мне незачем комментировать такое вранье. На этом этапе меня не интересует работа в сборной, потому что я еще не готов к такой интервальной работе. Мне хочется работать больше в клубной стратегии. Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда.

На Исполкоме УАФ от 17 августа обсуждали вопрос о назначении Сергея Реброва тренером сборной Украины.