Маркевич – об 1:1 с боснийцами: «Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде»
Бывший глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ничью в матче Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1):
«И при предыдущем тренере сборной Украины — Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, что вышли на замену, игру не усилили.
Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.
Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока — болельщиков, была мощнейшая.
Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Всё и дальше в наших руках — нужно побеждать».
«Сине-желтые» уже в шестой раз в квалификации сыграли вничью. Победить удалось лишь Финляндию на выезде.
Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украина – Босния и Герцеговина.
Комментарии 1