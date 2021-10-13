Маркевич – об 1:1 с боснийцами: «Ничего страшного не произошло, нужно побеждать на выезде»

Мирон Маркевич / фото - УАФ

Бывший глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ничью в матче Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1):

Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль.

Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока — болельщиков, была мощнейшая.

Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Всё и дальше в наших руках — нужно побеждать».