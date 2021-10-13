Хавбек Боснии и Герцеговины: «С Украиной мы выглядели хорошо»
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украина – Босния и Герцеговина
И это даже не украинец
11:40
фото - УАФ
Известный статистический портал WhoScored выставил футболистам оценки за квалификационный матч ЧМ-2022 между Украиной и Боснией и Герцеговиной (1:1).
Среди украинских футболистов наивысшую оценку получил вратарь Андрей Пятов (7,27), совершивший несколько эффектных спасений.
Вслед за ним идут Андрей Ярмоленко Николай Матвиенко, игру которых оценили в 7.13 и 7.14 баллов соответственно.
А лучшим на поле признали автора гола в ворота «сине-желтых» Анела Ахмедходжича, который получил 7.69 баллов.
Напомним, Ярмоленко вошел в топ-100 бомбардиров в истории сборных.