Маркевич – о критике формы россиянами: «Этим «экспертам» лучше заняться своими допинговыми скандалами»

Мирон Маркевич / Фото: uaf.ua

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о критике новой формы сборной Украины со стороны россиян:



Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска-до Ужгорода.