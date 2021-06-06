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Маркевич – о критике формы россиянами: «Этим «экспертам» лучше заняться своими допинговыми скандалами»

Глава комитета сборных УАФ согласен с президентом ассоциации Павелко
Футбол Сборная Украины
6 июня 20:09
Маркевич – о критике формы россиянами: «Этим «экспертам» лучше заняться своими допинговыми скандалами»
Мирон Маркевич / Фото: uaf.ua

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о критике новой формы сборной Украины со стороны россиян:

Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска-до Ужгорода.

Напомним, что с замечаниями о новом облачении нашей сборной выступили президент РФС, Николай Валуев, российский комментатор и депутат Госдумы России.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Мирон Маркевич сборная Украины (футбол)

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