Маркевич – о матче Англия – Украина: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»

Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
Бывший тренер Мирон Маркевич признался, что верит в проход Украины в полуфинал Евро-2020 и победу над Англией.
«Многие эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс. К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок».
Игра состоится 3 июля в 22:00.
Украина уже прибыла в Рим.
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