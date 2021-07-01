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Маркевич – о матче Англия – Украина: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»

Экс-тренер видит «сине-желтых» в полуфинале Евро
Футбол Сборная Украины
09:49
Маркевич – о матче Англия – Украина: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»
Фото: УАФ

Бывший тренер Мирон Маркевич признался, что верит в проход Украины в полуфинал Евро-2020 и победу над Англией.

«Многие эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс. К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок».

Игра состоится 3 июля в 22:00.

Украина уже прибыла в Рим.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Украина – Англия Мирон Маркевич сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол)

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