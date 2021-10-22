Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры
Бывший защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе официально объявил о завершении карьеры. Слова сенегальца передает пресс-служба харьковского клуба.
Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.
Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный. Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы «Металлиста» еще впереди!
Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба.
За клубную карьеру Гуйе провел 396 матчей. В них ему удалось отличиться 8 голами и 7 результативными передачами. Кроме харьковчан и днепрян, выступал в Украине за «Волынь», «Карпаты» и СК «Днепр-1».
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