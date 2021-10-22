Экс-защитник «Металлиста» и «Днепра» объявил о завершении карьеры

Папа Гуйе / Фото - ФК Металлист

Бывший защитник «Металлиста» и «Днепра» Папа Гуйе официально объявил о завершении карьеры. Слова сенегальца передает пресс-служба харьковского клуба.

Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный. Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы «Металлиста» еще впереди!

Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба.