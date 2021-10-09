Маркевич рассказал, кто победит в матче Финляндия – Украина

Встреча прямых конкурентов за второе место в группе

Мирон Маркевич / фото - УАФ

Бывший глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от квалификационного матча ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией:

«Я не могу утверждать, что отсутствие ключевых полузащитников – Александра Зинченко и Руслана Малиновского будет иметь катастрофические последствия для сборной Украины в поединке с финнами. Согласен, это серьезные потери, но у нас хватает квалифицированных исполнителей в средней зоне: Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и их будет кому заменить. Я все же, остановил бы свой выбор на тактической схеме 4-1-4-1. При всем уважении к сборной Финляндии, которая с каждым матчем прибавляет, на мой взгляд, уровень подготовки наших ребят, все же, немножко выше. Вот почему, в первую очередь, очень много будет зависеть от того, кто будет лучше мотивирован, кто будет стремиться прыгнуть выше головы. Я очень надеюсь, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков хороший психолог и найдет нужные слова, чтобы достучаться до подопечных. Что касается результата матча в Хельсинки, то, уверен, что наши ребята, как минимум не проиграют, хотя очень хочется, чтобы они возвратились домой с победой».

У финнов и украинцев по пять очков в группе, но у скандинавов есть преимущество – они имеют один матч в запасе.

Игра состоится уже сегодня, 9 октября в 19:00. Онлайн трансляция встречи.

Уже известна заявка украинской команды на этот матч. Петраков оставил за бортом только одного игрока.