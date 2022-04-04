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Маркевич: «Русских сложно назвать людьми»

Именитый тренер в шоке от злодеяний рашистов
Футбол Украинская Премьер-лига
04 апреля 20:02
Маркевич: «Русских сложно назвать людьми»
Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о военных преступлениях рашистов в Украине.

— Мирон Богданович, каковы ваши мысли спустя 40 дней после начала вторжения рашистов в нашу страну?

— Эту нечисть нужно гнать из Украины. Да, очень сложно будет на юге и на востоке, тем не менее, я верю, что украинская армия в силах дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей.

 — Каков лично ваш прогноз в плане окончания военных действий?

— Тяжело сказать, что сейчас задумал враг. Видимо, после провала на киевском направлении их главная цель — оккупировать юг и восток Украины, но здесь много будет зависеть от местной самообороны, поскольку слышал, что некоторые руководители наших городов стали колаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть нужно гнать с наших территорий как можно быстрее. Сейчас весь мир увидел суть русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают.    

 — В своих словах вы вспомнили о футболе. Как думаете, удастся ли нам доиграть чемпионат?

— Здесь все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины. Хотя иллюзий я не питаю. Если будет возможность осенью играть в еврокубках, то нужно исходить из того, что мы сейчас имеем на внутренней арене. Но это лично мое мнение. Конечно, дай Бог, чтобы все завершилось, как можно быстрее, тогда возможны варианты.

Ранее Маркевич заявил, что никогда ранее Украина не была так объединена.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Мирон Маркевич

Комментарии 1

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4 апреля 2022г. 20:25
рашка не страна! это территория зомбодебилов !!!
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