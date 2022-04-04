Маркевич: «Русских сложно назвать людьми»

Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о военных преступлениях рашистов в Украине.

— Эту нечисть нужно гнать из Украины. Да, очень сложно будет на юге и на востоке, тем не менее, я верю, что украинская армия в силах дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей.

— Каков лично ваш прогноз в плане окончания военных действий?

— Тяжело сказать, что сейчас задумал враг. Видимо, после провала на киевском направлении их главная цель — оккупировать юг и восток Украины, но здесь много будет зависеть от местной самообороны, поскольку слышал, что некоторые руководители наших городов стали колаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть нужно гнать с наших территорий как можно быстрее. Сейчас весь мир увидел суть русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают.

— В своих словах вы вспомнили о футболе. Как думаете, удастся ли нам доиграть чемпионат?

— Здесь все зависит от того, когда мы выгоним врага из Украины. Хотя иллюзий я не питаю. Если будет возможность осенью играть в еврокубках, то нужно исходить из того, что мы сейчас имеем на внутренней арене. Но это лично мое мнение. Конечно, дай Бог, чтобы все завершилось, как можно быстрее, тогда возможны варианты.