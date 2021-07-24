Маркевич: «В составе «Львова» есть хорошие молодые парни, они продемонстрировали характер»

Фото: ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал пресс-службе клуба ничью со «Львовом» (1:1) в матче 1-го тура УПЛ.

В составе «Львова» есть хорошие молодые парни, они продемонстрировали характер. Этот фактор – определяющий.

Касательно игры – вторым таймом мы довольны, отрезками первого. Забили мяч, соперник стал быстрее и интенсивнее действовать и создал нам проблемы, из-за этого появилась нервозность. Об этом мы говорили с парнями в перерыве – всегда нужно стойко переносить давление.

Есть над чем работать в плане психологии, будем разбираться.

Коронавирус во «Львове»? Конечно, ожидали более боевой состав – не было Довгого, Альваро. В прошлом сезоне мы были в такой же ситуации – 7-8 матчей играли усеченным составом. Желаю здоровья игрокам «Львова» и всем».