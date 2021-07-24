Маркевич: «В составе «Львова» есть хорошие молодые парни, они продемонстрировали характер»
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал пресс-службе клуба ничью со «Львовом» (1:1) в матче 1-го тура УПЛ.
«Считаю, что результат закономерный. Обе команды проявили достаточно позитивные направления футбола и характер. Думаю, во Львове по-другому быть не может.
В составе «Львова» есть хорошие молодые парни, они продемонстрировали характер. Этот фактор – определяющий.
Касательно игры – вторым таймом мы довольны, отрезками первого. Забили мяч, соперник стал быстрее и интенсивнее действовать и создал нам проблемы, из-за этого появилась нервозность. Об этом мы говорили с парнями в перерыве – всегда нужно стойко переносить давление.
Есть над чем работать в плане психологии, будем разбираться.
Коронавирус во «Львове»? Конечно, ожидали более боевой состав – не было Довгого, Альваро. В прошлом сезоне мы были в такой же ситуации – 7-8 матчей играли усеченным составом. Желаю здоровья игрокам «Львова» и всем».
Оба мяча команды забили в первом тайме.
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