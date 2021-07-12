Маркевич: «В успехе Италии в серии пенальти не сомневался»

Мирон Маркевич / Фото: УАФ

Экс-наставник сборной Украины, «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич подвел итоги финального матча Евро-2020, в котором сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии:



Хотя, на мой взгляд, именно в такой битве нервов убеждаешься, кто чего стоит на самом деле.

Все же, считаю, что итальянцы больше наиграли на победу. Их не выбил из колеи быстро пропущенный гол, они продолжали методично расшатывать оборонительные порядки хозяев, которых неистово поддерживали фаны, и таки добились своего.

«Скуадра Адзурра» имела все шансы склонить чаши весов в свою пользу еще в овертайме. Впрочем, когда дело дошло до послематчевых пенальти, то я, если откровенно, в успехе итальянцев не сомневался. Их вратаря Джанлуиджи Доннарумму с его феноменальной антропометрией в серии ударов с «точки» переиграть очень сложно.

Кого я бы еще выделил среди чемпионов? Полузащитника Федерико Кьезу, который сильно прибавил, ну и, конечно, тренера Роберто Манчини. И не только потому, что в финале угадал с заменами, но и создал сборную, креативную в наступательных операциях и практически безошибочную в обороне. Этим и можно объяснить впечатляющую беспроигрышную серию итальянцев, достигнувшую отметки в 34 матча.

Отмечу и прогресс англичан, что позволило им закрепиться на лидирующих позициях. А, принимая во внимание, что в составах финалистов немало молодых футболистов, то, обогатившись ценным опытом на еврофоруме, они могут громко заявить о себе и на мировом чемпионате.