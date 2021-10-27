Маркевич: «Второй тайм матча с «Динамо» дает нам хорошие надежды»

Остап Маркевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Он лежит больше в психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Надо верить в свои силы и не ждать ни второго тайма, ни следующего матча или следующего года. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Конечно, это должно быть подкреплено тяжелым трудом.

– В перерыве вы нашли нужные слова?

– Не буду скромным и скажу, что правильные слова я говорил и до матча. Здесь больше зависит от тех, кто реализовывает эти наставления. Это в целом такая украинская проблема – психология и уверенность в себе. В первом тайме была нервозность, неуверенность. Можно вспомнить матч «Бавария» – «Динамо» – было точно так же. Динамовцы перед именитым соперником сникли и потерялись. Это было заметно. Будем работать. Это задача украинских тренеров – мы должны быть психологами и воспитывать футболистов, которые решают задачу с первой минуты.

– Оба пропущенные гола очень похожи.

– Нужен характер, неуступчивость, игра в корпус. Петерман не может проигрывать второй этаж Вербичу, так как разница в росте и фактуре. Возможно, сказалась разница в возрасте – Вербич более опытный игрок, а Петерман только начинает.

– Какой игры ждать в субботу в матче с «Динамо» в УПЛ?

– Интересной. Будем готовиться и настраиваться. Второй тайм дает нам хорошие надежды