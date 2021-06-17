Маркевич: «Ярмоленко и Яремчук – в отменной форме»

Мирон Маркевич / фото - ЛЬВІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, чего он ждет от предстоящего матча национальной команды со сборной Северной Македонии:

Все же, класс у подопечных Андрея Шевченко повыше, да и лидеры - Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук находятся в отличной спортивной форме.

Хочется верить, что при подготовке к сегодняшнему поединку были детально изучены не только сильные стороны и уязвимые места балканцев, но и проведена работа над ошибками, допущенными в матче с нидерландцами. К сожалению, все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших ребят. Такое не должно повториться. Хотя поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке - с австрийцами».