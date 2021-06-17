Маркевич: «Ярмоленко и Яремчук – в отменной форме»
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, чего он ждет от предстоящего матча национальной команды со сборной Северной Македонии:
«Несмотря на довольно досадное поражение на старте от нидерландцев, наша сборная выглядела достойно, дав бой именитому оппоненту. И это вселяет надежду, что с северомакедонцами удастся добиться победного результата.
Все же, класс у подопечных Андрея Шевченко повыше, да и лидеры - Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук находятся в отличной спортивной форме.
Хочется верить, что при подготовке к сегодняшнему поединку были детально изучены не только сильные стороны и уязвимые места балканцев, но и проведена работа над ошибками, допущенными в матче с нидерландцами. К сожалению, все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок наших ребят. Такое не должно повториться. Хотя поймал себя на мысли, что даже в случае сегодняшней виктории, судьба путевки в следующий раунд все равно решится в заключительном поединке - с австрийцами».
Сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020 уже сегодня. Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Северной Македонией, которая тоже проиграла свой первый матч, уже сегодня, на «Национальном» стадионе в Бухаресте.
Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – в 16:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.
Напомним, стала известна заявка на поединок с македонцами.
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